METEO, colpo di scena, SUBITO il CALDO con 35 gradi e più. Ecco dove (Di sabato 18 luglio 2020) Attualmente l’Italia è alle prese di una circolazione d’aria fresca molto fresca e instabile, che affluisce al seguito di una perturbazione collegata ad una saccatura con perno sui Balcani. Le temperature sono crollate ben al di sotto della media, specie lungo i versanti adriatici. Nel weekend ci sarà una graduale inversione di tendenza, dettata dal ritorno del METEO soleggiato per effetto della rimonta da ovest dell’anticiclone delle Azzorre. Le temperature sabato risaliranno al Nord e sui versanti tirrenici, mentre il fresco raggiungerà i livelli maggiori sulle estreme regioni meridionali. La saccatura fresca poi si allontanerà e domenica lascerà definitivamente il campo all’anticiclone, che porterà condizioni decisamente più estive. Le temperature risaliranno ovunque, pur senza ... Leggi su meteogiornale

Attualmente l'Italia è alle prese di una circolazione d'aria fresca molto fresca e instabile, che affluisce al seguito di una perturbazione collegata ad una saccatura con perno sui Balcani. Le tempera ...