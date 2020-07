Il ministero della sanità del Regno Unito chiede una “revisione urgente” dopo che due scienziati hanno denunciato una “esagerazione” nel bilancio delle vittime da Covid-19 (Di sabato 18 luglio 2020) Il segretario di stato alla salute del Regno Unito, Matt Hancock, ha ordinato una “revisione urgente” sul modo in cui il Public Health England (PHE) calcola le cifre delle morti per coronavirus. La decisione arriva dopo che due scienziati britannici hanno messo in evidenza il grave difetto delle statistiche di PHE. Hancock ha chiesto un’indagine venerdì dopo aver ricevuto la conferma che i dati sulla mortalità per Covid-19 per l’Inghilterra includono persone che sono risultate positive al virus mesi prima della loro morte. Tuttavia, anche altre nazioni del Regno Unito come la Scozia e l’Irlanda del Nord, includono nel loro conteggio ... Leggi su databaseitalia

matteorenzi : Ciò che sta accadendo sulle autostrade della #Liguria è allucinante. C’è un dirigente del ministero che può rispond… - GiovanniToti : Chilometri di coda, cittadini e aziende che soffrono e dal Ministero neanche una parola o una firma per cambiare qu… - AngeloTofalo : ???? @virginiaraggi sta portando avanti un lavoro importante per il rilancio della Città eterna. L’incontro di oggi c… - FsSenni : RT @CesareSacchetti: Il ministero della Salute e l'ISS lanciano l'allarme per asintomatici che stanno bene. Il sistema sanitario nazionale… - EricrapErikrap : RT @NonVaccinato: “Il Tribunale di Catania ha condannato il Ministero della Salute a pagare gli indennizzi per i danni procurati dalla tecn… -