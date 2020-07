DualSense PS5 vs Dualshock PS4 in un'immagine comparativa: dimensioni e peso commentate da Geoff Keighley (Di sabato 18 luglio 2020) Il famoso giornalista e host dei Game Awards, Geoff Keighley, ci ha recentemente fornito uno sguardo in esclusiva al nuovo controller DualSense di PlayStation 5.Fin dall'inizio, sapevamo che la next-gen di Sony avrebbe avuto un controller ben diverso dai Dualshock ai quali siamo stati abituati per 4 generazioni di fila. Ora, grazie ad un'immagine comparativa che mostra i joypad di PS4 e PS5 fianco a fianco, possiamo analizzarne per bene le differenze, specialmente quelle visive.Come potete vedere anche voi stessi, il nuovo DualSense sarà decisamente più grande e più "ciccio", rispetto al Dualshock 4. Questo sarà un cambiamento sicuramente ben accolto dai giocatori dalle grandi mani, dato che i Dualshock sono ... Leggi su eurogamer

PlayStationBit : Per la prima volta il #DualSense provato con mano dal noto presentatore @geoffkeighley #PlayStation #PS4… - RogerVII7 : Pareri? Il mio lo trovate in un lungo post su #Instagram. In breve però : troppo grande per chi ha le mani piccole… - Eurogamer_it : #DualSense #PS5 vs Dualshock PS4 in un'immagine comparativa: dimensioni e peso commentate da #GeoffKeighley. - kalas_it : PS5 e la presentazione del DualSense: Keighley mostra una foto ad altissima risoluzione - pcexpander : DualSense PS5: la nuova presentazione vi chiede di fidarvi (foto e video) #pcexpander #cybernews -