Dalla Francia: il Monaco esonera Moreno, pronto Nico Kovac (Di sabato 18 luglio 2020) Dalla Francia arrivano indiscrezioni particolarmente importanti relative al Monaco. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Equipe, il Monaco avrebbe infatti esonerato Robert Moreno. Arrivato nel Principato a fine dicembre, non era nel progetto tecNico studiato dal ds Paul Mitchell. Secondo quanto si apprende, sarebbe pronto Nico Kovac, esonerato dal Bayern lo scorso autunno. FOTO: Sportbuzzer L'articolo Dalla Francia: il Monaco esonera Moreno, pronto Nico Kovac proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

