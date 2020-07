Coronavirus: Iran, chiuse per 7 giorni moschee e palestre (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - TEHERAN, 18 LUG - In Iran da questa mattina entrano in vigore nuove misure supplementari anti-Coronavirus, come la chiusura per una settimana di moschee, istituti educativi e culturali, ... Leggi su corrieredellosport

PatimoStefano : Coronavirus: Iran, chiuse per 7 giorni moschee e palestre - barinewstv : Coronavirus: Iran, chiuse per 7 giorni moschee e palestre - CorriereQ : Coronavirus: Iran, chiuse per 7 giorni moschee e palestre - iconanews : Coronavirus: Iran, chiuse per 7 giorni moschee e palestre - DavidRo59411925 : #Iran #CoronaVirus Il presidente iraniano #rouhani rivela una statistica piuttosto drammatica sul numero di person… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iran Coronavirus: Iran, chiuse per 7 giorni moschee e palestre - Ultima Ora Agenzia ANSA La Svizzera conta 110 contagi in più

L’Iran, con una popolazione di oltre 80 milioni di abitanti, è stato il paese mediorientale più colpito dalla pandemia. A Miami Beach scatta il coprifuoco per l’emergenza coronavirus. Tutti a casa ...

Coronavirus: Iran, chiuse per 7 giorni moschee e palestre

(ANSA) - TEHERAN, 18 LUG - In Iran da questa mattina entrano in vigore nuove misure supplementari anti-coronavirus, come la chiusura per una settimana di moschee, istituti educativi e culturali, ...

L’Iran, con una popolazione di oltre 80 milioni di abitanti, è stato il paese mediorientale più colpito dalla pandemia. A Miami Beach scatta il coprifuoco per l’emergenza coronavirus. Tutti a casa ...(ANSA) - TEHERAN, 18 LUG - In Iran da questa mattina entrano in vigore nuove misure supplementari anti-coronavirus, come la chiusura per una settimana di moschee, istituti educativi e culturali, ...