Cancelleri e quell’incarico del cognato al tesoro (Di sabato 18 luglio 2020) Troppe ambiguità dietro il contratto di Lo Porto al Ministero della Economia e delle Finanze. “L’Amministrazione dovrà fornire chiarimenti in merito all’attività che l’Architetto dovrà svolegere”. A deciderlo la Corte dei Conti, tanto più che -come fa notare il Giornale- il consulente in questione non era un architetto a caso, ma il marito di una deputata del M5s, a sua volta sorella di un viceministro M5s. A prescindere dai legami familiari, viene spontanea la domanda su come possa un architetto essere assunto come esperto di programmazione della politica economica con particolare riferimento al reparto di risorse finanziarie. “Troppo generica l’esposizione fornita sulle funzioni che andrà a svolgere” anche in relazione al curriculum professionale del medesimo. Richieste più che ... Leggi su ilparagone

