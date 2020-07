Calcioscommesse: sotto indagine la Serie C, coinvolto un arbitro (Di sabato 18 luglio 2020) L’ombra del Calcioscommesse torna ad aleggiare sul mondo pallonaro italiano. La Procura di Roma indaga su una partita di Serie C, interrotta anzitempo per infortunio dell’arbitro. La Procura di Roma sta indagando su una gara di Serie C che è stata disputata lo scorso gennaio. Stavolta, però, sotto la lente di ingrandimento non ci sarebbero giocatori o dirigenti (o perlomeno, ancora non sembrano esserci) bensì un arbitro. Si tratta di una gara non particolarmente di cartello ma sulla quale erano circolati dei grossi flussi di scommesse. Somme importanti che già erano finite nell’indagine della Procura. A far saltare il banco, però, il risultato che stava maturando, differente da quello “previsto” dalle ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Calcioscommesse sotto Calcioscommesse, la Procura federale apre fascicolo: arbitro sotto osservazione Sport Fanpage Repubblica - Lo spettro del calcioscommesse: coinvolto un arbitro

Il calcio italiano si ritrova a fare i conti con lo spettro del calcioscommesse e questa volta la vicenda ... L'articolo prosegue qui sotto Per effetto dell’infortunio che ha fermato il direttore di ...

Calcioscommesse, la Procura federale apre fascicolo: arbitro sotto osservazione

Niente di formale, non ci sono atti d'accusa o inviti a comparire in tribunale, per il momento, Ma la Procura di Roma sta indagando su una partita di Serie C che è stata sospesa a pochi minuti dalla f ...

Il calcio italiano si ritrova a fare i conti con lo spettro del calcioscommesse e questa volta la vicenda ... L'articolo prosegue qui sotto Per effetto dell’infortunio che ha fermato il direttore di ...Niente di formale, non ci sono atti d'accusa o inviti a comparire in tribunale, per il momento, Ma la Procura di Roma sta indagando su una partita di Serie C che è stata sospesa a pochi minuti dalla f ...