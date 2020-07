Atletica, Luca Lai corre i 100 metri in 10.26: “Un altro bel risultato” (Di sabato 18 luglio 2020) Luca Lai continua a sorprendere e questo volta lo fa a Donnas, in Valle d’Aosta, dove ha corso i 100 metri in 10.26 seppur con vento favorevole oltre la norma (+2.5). Lo fa una settimana dopo il record personale di 10.22 a Bulle: “È un altro bel risultato – spiega Lai secondo quanto riportato dalla Fidal – e un’ulteriore conferma. Credo di aver corso bene, come un allungo, e infatti a livello tecnico ho migliorato la fase lanciata rispetto al debutto. Mi è mancato qualcosa dal punto di vista nervoso, senza lo stimolo di un avversario a fianco, ma direi che posso essere soddisfatto”. Leggi su sportface

Lo sprinter sardo in Valle d’Aosta con l’anemometro a +2.5. Stecchi parte da 5,40 nell’asta a Castelporziano (poi salta 5,60 a gara finita). Greco rientro incoraggiante nel triplo a Molfetta Nuovo spr ...

