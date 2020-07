#18/7/2020 Ippicanews (Di sabato 18 luglio 2020) OGGI - Ore 19.40 TQQ a Siracusa, g, 3ª corsa, m. 1400 p.p., Jackpot: Quinté 2.522,53 euro . Rapporto di scuderia: 1-2. Favoriti: 2-7-5-6-4. Sorprese: 11-1-8. Inizio convegno alle 18.40. Corse ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #18 2020 I film di Tgs, stasera va in onda "Al di là della legge"

Si conferma l'appuntamento con il cinema di Tgs. Questa sera, 18 luglio, va in onda alle 21,40 il film "Al di là della legge" con Lee Van Cleef, Antonio Sabato, Lionel Stander, Graziella Granata ...

Covid-19: quattro contagi in Sicilia,(+233) nel Paese. La Azzolina: "Il 14 settembre in classe"

Due sono a Marsala e uno a Mazara. Dall'inizio della epidemia, l'Asp comunica di aver effettuato in totale 18.500 tamponi, mentre sono 9.283 i test sierologici su personale sanitario. In totale sono ...

