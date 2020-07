Ultime Notizie Roma del 17-07-2020 ore 16:10 (Di venerdì 17 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale mutamento con l’informazione One pomeriggio dalla redazione Giuliano Ferrigno i decessi accertati da coronavirus in Italia supera le 35 mila e torna a crescere il numero di nuovi contagiati e decessi nel nostro paese rispettivamente 230 eventi in un giorno le misure di restrizione il capoluogo dello xinjiang dopo la scoperta in Cina di un uomo focolaio di covid-19 11 nuovi casi primi dopo 149 giorni anche a Barcellona in Spagna la tua vita prendono misure di un aumento dei nuovi casi ancora record di contatti giornalieri negli Stati Uniti più 68400 in Brasile superati 2 milioni di casi totali in India oltre un milione di contagi e per Francesco si pone segretario della FLC CGIL scuola Oggi le condizioni per cui gli istituti di aprono in presenza non ci sono inutile continuare a raccontare dice che le cose vanno bene ... Leggi su romadailynews

