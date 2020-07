Tutti preoccupati da un AGOSTO ESTREMO (Di venerdì 17 luglio 2020) Lo siamo anche noi, nonostante in questo momento tutto lasci presagire altri scenari meteo climatici. Stiamo parlando dell’Alta Pressione delle Azzorre, ormai da qualche giorno, perché verrà a trovarci dopo un tempo incalcolabile e ci si augura possa rimanere il più a lungo possibile. Provate a immaginare quanto sarebbe bello avere un’Estate “old style”, di quelle estati che un tempo erano all’ordine del giorno. Sarebbe fantastico. Così come sarà fantastico avere un po’ di fresco, quel fresco oceanico che servirà a spazzare via un po’ di quella calura che abbiamo assaporato i giorni scorsi. AGOSTO sarà davvero così terribile? Ma… sì, c’è un ma… qualche modello previsionale inizia a riproporci il caldo, quello vero, ... Leggi su meteogiornale

PAPLURA : @Boboj29 tutti siamo preoccupati per noi stessi e non per l'inter. Ma intanto siamo preoccupati e non dovevamo ridu… - ElenaLadyOscar1 : @LeolucaOrlando1 @AeroportoPa @British_Airways 3. È ricominciato... Siamo preoccupati e a voi non ve ne frega un tu… - Succhiandiamo : RT @lafede_85: Quando è venerdì 17 e sono tutti preoccupati per la sfiga ma tu sei sfigata tutto l'anno quindi nessun problema. - mrstylessbitch : Tutti preoccupati per i segni che cambiano mentre io sono qui a sorseggiare il mio drink sapendo che rimarrò sempre pesci - woosquishy : Tutti preoccupati per il venerdì 17 e io oggi faccio 300 giorni con gli ateez OKAY ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti preoccupati Tutti preoccupati da un AGOSTO ESTREMO Meteo Giornale Tutti preoccupati da un AGOSTO ESTREMO

Lo siamo anche noi, nonostante in questo momento tutto lasci presagire altri scenari meteo climatici. Stiamo parlando dell’Alta Pressione delle Azzorre, ormai da qualche giorno, perché verrà a trovarc ...

Omicidio Cerciello Rega, il superiore a Varriale: "Non parlare dell'ordine di servizio"

Il messaggio è stato fatto ascoltare durante l'ultima udienza del processo. Andrea Varriale, collega del carabiniere ucciso, dichiara: "Mario era il nostro maestro, il più esperto. Non era assolutamen ...

Lo siamo anche noi, nonostante in questo momento tutto lasci presagire altri scenari meteo climatici. Stiamo parlando dell’Alta Pressione delle Azzorre, ormai da qualche giorno, perché verrà a trovarc ...Il messaggio è stato fatto ascoltare durante l'ultima udienza del processo. Andrea Varriale, collega del carabiniere ucciso, dichiara: "Mario era il nostro maestro, il più esperto. Non era assolutamen ...