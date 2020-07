Sbagliano a calcolare le distanze, sottomarino nucleare sfiora un traghetto con 282 persone a bordo (Di venerdì 17 luglio 2020) Un sottomarino nucleare britannico ha sfiorato un traghetto di linea con oltre 280 persone a bordo, evitando per un soffio la collisione, a causa dell’errore di calcolo fatto da chi stava pianificando la sua rotta. L’incidente è avvenuto nel novembre del 2018 mentre le due imbarcazioni navigavano lungo il Mare d’Irlanda ma ora sono state rese note le conclusioni a cui è giunta l’inchiesta avviata dall’autorità marittima britannica, come riferisce il Guardian. Sotto accusa sono finiti i comandanti del sottomarino, ritenuti colpevoli di “non aver intrapreso azioni sufficienti” a tenere distanti i due mezzi. Sia i sottomarino che il traghetto stavano navigando lungo il Mare ... Leggi su ilfattoquotidiano

