Sampdoria, Ranieri: “Pronti a dare il 110%, contro il Parma può arrivare la salvezza” (Di venerdì 17 luglio 2020) E' tutto pronto per Parma-Sampdoria.Archiviato il successo contro il Cagliari, la Sampdoria si prepara ad affrontare in trasferta il Parma. Non una sfida qualunque per i blucerchiati che, già a partire da domani, potrebbero conquistare la tanto agognata permanenza in Serie A arrivando con umore di certo diverso al derby di mercoledì prossimo contro il Genoa. Ad analizzare la sfida del "Tardini" è lo stesso tecnico Doriano Claudio Ranieri, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club alla vigilia."Noi siamo una squadra che deve essere concentrata per fare buone partite - ha detto al canale ufficiale del club - al di là del risultato. Parma per noi è fondamentale, basilare. Perchè Parma ... Leggi su mediagol

