Reggio Calabria come Pamplona, toro scappa dal circo e semina il panico in strada: abbattuto (Di venerdì 17 luglio 2020) Reggio Calabria come Pamplona durante la festa di San Firmino: un toro scappato da un circo ha seminato il panico nel capoluogo calabrese, nel quartiere San Filippo della frazione Pellaro. ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : #Salvini: Pd-5stelle litigano su tutto, anche su #pontesullostretto. Sindaco di Reggio Calabria terzultimo per grad… - poliziadistato : #9luglio #Squadramobile Reggio Calabria arresta esponenti di vertice, luogotenenti e affiliati cosche #Ndrangheta S… - HuffPostItalia : Beppe Sala: 'Stesso stipendio a Milano e a Reggio Calabria? Sbagliato, costo della vita è diverso' - citynowit : 'Ma è lui che ha una connessione di m****?'. Un #ConsiglioMetropolitano con collegamenti ballerini, audio difettosi… - zazoomblog : Reggio Calabria paura nel centro città: un toro imbizzarrito semina panico tra le strade - #Reggio #Calabria… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria Reggio Calabria - Toro infuriato in fuga da un circo a Pellaro Strill.it Coronavirus, il bollettino di oggi, 16 luglio: 230 nuovi contagi, 20 le vittime, morti oltre 35mila

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.

Meteo Reggio Calabria oggi venerdì 17 luglio: nubi sparse

Previsioni Meteo Reggio Calabria di oggi venerdì 17 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Messina e provincia di oggi venerdì 17 luglio. Rimani connesso con ...

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.Previsioni Meteo Reggio Calabria di oggi venerdì 17 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Messina e provincia di oggi venerdì 17 luglio. Rimani connesso con ...