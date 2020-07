Recovery Fund (e non solo): ecco i 5 punti su cui i leader Ue non si mettono d’accordo Merkel ammette: restano ampie divergenze (Di venerdì 17 luglio 2020) Ammontare del bilancio Ue 2021-2027 e del Recovery Fund, le regole per accedere ai fondi, l’equilibrio tra trasferimenti e prestiti, il meccanismo dei rebate Leggi su corriere

NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - fattoquotidiano : Recovery fund, Conte: “Consapevole delle divergenze, ma dobbiamo superarle nell’interesse di tutti cittadini Ue” - borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - salvini_giacomo : RT @unoenessunoe: Le priorità di un pezzo del #pd (quello che insegue la destra): #Palermo annega e si vuole inserire il #pontesullostretto… - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: Recovery fund, Conte: “Consapevole delle divergenze, ma dobbiamo superarle nell’interesse di tutti cittadini Ue” https… -