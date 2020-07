Qual è l’idea di Campania che ha Matteo Salvini? (Di venerdì 17 luglio 2020) Ha detto di non voler rispondere alle battute e provocazioni di Vincenzo De Luca, ma di avere un’idea ben precisa della Campania. Oggi Matteo Salvini è andato a Sorrento e, rispondendo alle domande dei cronisti, non ha voluto replicare alle esternazioni fatte nei giorni (settimane e mesi) scorsi da parte del Presidente della Regione. Salvini in Campania dice di avere un’idea ben precisa. Nella speranza che non prenda spunto da quel suo coretto (lanciato e cantato) in occasione della Festa della Lega Nord a Pontida 2009. Sì, quello sgradevole (e razzista) coro da stadio che fa: «Senti che puzza, scappano anche i cani. Stanno arrivando i napoletani». LEGGI ANCHE > La leghista di Sorrento che dice che Salvini risolve i problemi con la sua ... Leggi su giornalettismo

