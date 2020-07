Permesso auto a persone con disabilità valido nelle Ztl tutta Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) E' questa una delle novità introdotte dal dl Semplificazione , uscito in Gazzetta ufficiale, secondo quanto riporta il ministero dell'Innovazione sul suo sito, facendo un elenco delle misure volte ... Leggi su ansa

Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso: ne basterà uno "per accedere alle Ztl in tutta Italia". E' questa una delle ...