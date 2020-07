Olimpiadi Tokyo 2020, programma confermato per il 2021: si partirà con il softball (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 ha confermato il medesimo calendario precedentemente annunciato, anche per quanto riguarda il 2021. Il rinvio causato dall’emergenza Coronavirus non ha comportato una riprogrammazione completa, bensì un solido ribadimento di quanto inizialmente sancito. Si partirà con il softball (dalle ore 9.00 del 21 luglio), mentre si entrerà nel vivo con la carabina 10 metri aria compressa femminile, a partire dal 24 luglio alle ore 8.30 locali, alla quale seguiranno tiro con l’arco, prova su strada di ciclismo, scherma, judo, taekwondo e sollevamento pesi, per 11 eventi complessivi alla prima giornata. Grande attesa peraltro per il Super Saturday ed il Golden Sunday, rispettivamente fissati il ... Leggi su sportface

