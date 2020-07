‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, 12 condanne nel processo Geenna. 12 anni e 8 mesi a Bruno Nirta, considerato dalla Dda a capo della cosca (Di venerdì 17 luglio 2020) “È la prima volta che viene riconosciuta a livello giudiziario la presenza della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta“. Commenta così il pm Dionigi Tibone le 12 sentenze di condanna emesse al termine di uno dei processi nati dall’inchiesta Geenna sulle infiltrazioni mafiose in Regione. La pena più elevata – 12 anni e 8 mesi – è stata inflitta a Bruno Nirta, considerato dalla Dda di Torino il vertice della cosca ad Aosta. Fra gli imputati anche un avvocato penalista torinese, Carlo Maria Romeo, condannato a 4 anni e sei mesi di reclusione. Secondo i suoi legali, sarebbe caduta l’accusa di concorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

