Napoli, le alternative a Osimhen: Jovic, Azmoun, Morelos e… Immobile (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Napoli punta forte su Osimhen, ma se non dovesse andare in porto la trattativa ha già pronto un piano B. Che prevede tre nomi almeno, di cui uno poco più di una suggestione ma non completamente campato in aria. Lo scrive il Corriere dello Sport. Innanzitutto, sul taccuino di Giuntoli, c’è il 22enne Luka Jovic, del Real Madrid. La sua stagione non è stata esaltante, anche per via dell’infortunio durante il lockdown e della questione travagliata dei taamponi resi necessari dal contatto con un amico positivo. “Sicché lo score stagionale resta disadorno (25 presenze e 2 soli gol), e potrebbe indurre a riflessioni anche se un’alta considerazione permane. Il Real, poi, pare propenso a darlo in prestito”. C’è anche Sardar Azmoun, nel radar del ... Leggi su ilnapolista

Un uomo di 40 anni, napoletano, detenuto nel carcere di Poggioreale, si è tolto la vita nella notte appena trascorsa. Si è impiccato nella sua cella, a trovarlo sono stati gli altri detenuti intorno a ...

Napolimania: Milik è svogliato e distratto, Gattuso lo metta da parte!

Capisco la necessità di tenere tutto il gruppo sulla corda, perché l’8 agosto il Napoli giocherà una gara importantissima, però mi chiedo:“Addirittura” perché il ruolo di punta centrale non si addice ...

