Migranti | sindaco De Luca | “Chiudo l’hotspot di Bisconte”

PALERMO – "Oggi pomeriggio, dall'hotspot di Bisconte a Messina, ufficializzeremo tramite un'apposita conferenza stampa la chiusura della struttura abusivamente realizzata nell'ex caserma Gasparro. Cio' che e' successo mercoledi' sera, con una trentina di migrati ancora a piede libero, ricercati dalle forze dell'ordine, e' un fatto che non puo' e non dovra' piu' ripetersi. La cittadinanza e' preoccupata e non posso permettere che nel mio territorio regni sovrano il disordine". Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca. "I migranti fuggono indisturbati per la citta', mettendo in pericolo la popolazione, e dobbiamo pure stare in silenzio senza protestare? Non ci sto, per tale motivo dico basta a questo mercimonio – ancora De Luca -. Se a livello regionale non si riesce a fare la voce grossa con Roma, accettando supinamente tale condizione, da adesso a Messina si cambia e anche subito".

Arrivano in Sicilia o in Calabria, poi prendono la via del resto d’Italia. Mentre il governo rinnova le misure di contenimento del virus (gli italiani sono ancora costretti a portare la mascherina al ...

Caltanissetta, centrodestra ‘compatto’: “No al Cara centro covid. Manifestazione, sabato 18 luglio”

I seguenti movimenti politici e partiti, Caltanissetta Protagonista, Diventerà Bellissima, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UDC, preso atto che Si tenterà di trasformare il CARA di Pian del Lag ...

