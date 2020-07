Migranti: Alarm phone, 'Ue ha abbandonato 65 persone in mare, se fossero bianchi?' (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - "L'Europa ha abbandonato 65 persone, di cui 20 minori, in mare per 26 ore. Le guardie costiere rifiutano responsabilità di soccorrerle. Le famiglie ci chiamano e chiedono perché l'Europa ignora i loro figli, fratelli e sorelle? E se fossero bambini bianchi?". Lo scrive Alarm phone su Twitter. Leggi su iltempo

Una barca con circa 65 persone a bordo ha chiamato Alarm Phone stamattina chiedendo aiuto. "Sono nella zona di Malta e il motore non funziona. Dicono che una donna sia svenuta e hanno bisogno di socco ...

