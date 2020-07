Meteo, allerta gialla in dieci regioni. Sabato pioggia su Liguria, Piemonte e regioni meridionali. Domenica sole e temperature sopra i 30 gradi (Di venerdì 17 luglio 2020) I temporali sparsi hanno fatto scattare per oggi l'allerta della Protezione civile. Il Sabato sarà instabile con piovaschi da nord a sud. Domenica le temperature torneranno a salire e il bel tempo prevarrà sulla penisola Leggi su repubblica

Agenzia_Ansa : In arrivo piogge e temporali. Allerta gialla domani su nove regioni #meteo #ANSA - Agenzia_Ansa : In arrivo piogge e temporali. Allerta gialla oggi su nove regioni #meteo #ANSA - Adnkronos : Maltempo, allerta meteo in 9 regioni - InfoCilentoWeb : Scatta l'allerta meteo in #Campania #AllertaMeteoCampania - webartisanit : @dariocurcio5 allerta meteo o allerta sismica? Potrebbe non essere chiaro. -