Mauro Romano: una donna partecipò al sequestro? (Di venerdì 17 luglio 2020) Tra i fiancheggiatori del rapitore del piccolo Mauro Romano potrebbe esserci anche una donna. Questa è una delle ipotesi da parte degli inquirenti in queste ore. Ricordiamo che il piccolo Mauro scomparve nel lontano 1977. Il bambino potrebbe essere ancora vivo e, subito dopo il suo sequestro, i suoi rapitori potrebbero averlo venduto a una famiglia agiata. Come leggiamo da Lecce News 24, dopo aver identificato il presunto rapitore, le indagini stanno vertendo anche sui complici di costui. Tra cui il complice dello “zio” con cui il piccolo Mauro si allontanò su un apecar. Si tratterebbe di una persona che conosceva molto bene i genitori del piccolo e che sapeva che la mamma e il papà avrebbero lasciato Mauro a casa dei nonni, per ... Leggi su kontrokultura

Mosange : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano rapito da bambino e dato in adozione all'estero? Potrebbe riconoscersi vedendo queste immagini sui social… - Michela31157608 : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano rapito da bambino e dato in adozione all'estero? Potrebbe riconoscersi vedendo queste immagini sui social… - zeitdroid : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano rapito da bambino e dato in adozione all'estero? Potrebbe riconoscersi vedendo queste immagini sui social… - sbandim : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano rapito da bambino e dato in adozione all'estero? Potrebbe riconoscersi vedendo queste immagini sui social… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano rapito da bambino e dato in adozione all'estero? Potrebbe riconoscersi vedendo queste immagini sui social… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Romano Scomparsa Mauro Romano: anche una donna tra i fiancheggiatori del gruppo criminale? Leccenews24 Piccola guida ai concerti dell’estate 2020, nonostante il covid-19

L’estate del 2020 per la musica dal vivo sarà molto diversa dalle altre. Rispetto a qualche mese fa, la pandemia di covid-19 è in parte sotto controllo, ma il virus circola ancora e le regole sul dist ...

Scomparsa Mauro Romano: anche una donna tra i fiancheggiatori del gruppo criminale?

È una delle nuove ipotesi che stanno venendo a galla in queste ore sulla scomparsa del bambino di Racale, avvenuta nel lontano giugno del lontano 1977. Una donna tra i fiancheggiatori del gruppo crimi ...

L’estate del 2020 per la musica dal vivo sarà molto diversa dalle altre. Rispetto a qualche mese fa, la pandemia di covid-19 è in parte sotto controllo, ma il virus circola ancora e le regole sul dist ...È una delle nuove ipotesi che stanno venendo a galla in queste ore sulla scomparsa del bambino di Racale, avvenuta nel lontano giugno del lontano 1977. Una donna tra i fiancheggiatori del gruppo crimi ...