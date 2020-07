La Juventus saluta Pecchia, allenatore dell’Under 23: “Grazie di tutto” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Al termine di una stagione lunga, sicuramente particolare e decisamente positiva, Fabio Pecchia saluta la Juventus Under 23. Arrivato in bianconero la scorsa estate, il tecnico lascia la panchina dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie C e aver visto la corsa Playoff interrompersi con il pareggio contro la Carrarese“. Con queste parole, la Juventus ha salutato l’ormai ex allenatore dell’Under 23 Fabio Pecchia, detentore della Coppa Italia Serie C ed in generale un’ottima guida tecnica per i giovani bianconeri, protagonisti di due stagioni memorabili. Di seguito la chiosa del club torinese, divulgata tramite il proprio sito ufficiale: “ Un trofeo vinto in appena due anni di attività del progetto Seconda Squadra, ... Leggi su sportface

