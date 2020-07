Juventus, ipotesi Pochettino se Sarri va via (Di venerdì 17 luglio 2020) Via Maurizio, dentro Mauricio? Al momento no, ma l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra trova conferme anche in Italia. Per il Daily Telegraph, in caso di divorzio tra Sarri e la Juventus, per la ... Leggi su gazzetta

Cinque giornate al termine, quattrocentocinquanta minuti tutti da vivere. La Juventus di Maurizio Sarri ha sei punti di vantaggio sull‘Inter di Antonio Conte, sette sull’Atalanta di Gian Piero Gasperi ...

Le dichiarazioni di Conte dopo il netto successo contro la Spal che permette ai nerazzurri di riprendersi il secondo posto e ridurre a sei il distacco dalla Juventus. Antonio Conte ha parlato ai micro ...

