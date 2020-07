Jason Yester (Trinity Brewing): “Vendo perché non credo più nella Birra Artigianale” (Di sabato 18 luglio 2020) Vendere il proprio birrificio perché delusi dalla piega che ha preso il settore della Birra Artigianale. È quanto ha fatto Jason Yester, che ha ceduto la sua storica Trinity Brewing, brewpub da oltre 500 metri quadri a Colorado Springs in Colorado, all’imprenditore e homebrewer Matthew Dettmann. A darne la notizia il sito americano Westword. Penso che la Birra americana abbia raggiunto l’apice. Non penso che migliorerà ancora. In effetti è stata molto dura per me vederla peggiorare negli ultimi due anni – spiega Jason – La Birra artigianale è stata un movimento. Ha rappresentato un momento speciale. Ma quando la moda delle Hazy Ipa ha colpito, tutto è sembrato cambiare e prendere una ... Leggi su winemag

