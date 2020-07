In vigore il decreto Semplificazioni': molte novità per l'energia (Di venerdì 17 luglio 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore oggi il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". Elenchiamo qui di seguito le principali ... Leggi su nextville

Palazzo_Chigi : Dopo la pubblicazione nella serata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale, da oggi entra in vigore il Decreto Semplificaz… - Majden3 : RT @Palazzo_Chigi: Dopo la pubblicazione nella serata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale, da oggi entra in vigore il Decreto Semplificazioni… - confcommPRO : RT @Palazzo_Chigi: Dopo la pubblicazione nella serata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale, da oggi entra in vigore il Decreto Semplificazioni… - gstelluti : RT @Palazzo_Chigi: Dopo la pubblicazione nella serata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale, da oggi entra in vigore il Decreto Semplificazioni… - tranellio : RT @Palazzo_Chigi: Dopo la pubblicazione nella serata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale, da oggi entra in vigore il Decreto Semplificazioni… -