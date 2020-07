Grillo e i Sansa, quasi amici sulle creuze di Sant'Ilario (Di venerdì 17 luglio 2020) “Sono contento che mio figlio Ferruccio abbia avuto il coraggio di prendere l’iniziativa in questo momento così difficile per Genova e per la Liguria, e in un contesto così difficile dal punto di vista politico”. Di più Adriano Sansa non si sbottona. “Preferisco non interferire con la vita pubblica di mio figlio, so bene che ogni parola che direi potrebbe essere usata contro di lui”.Sansa senior, ex sindaco di sinistra proprio a Genova a metà anni ’90 e per una vita magistrato, è uomo di mondo e fa un passo di lato rispetto alla candidatura di Sansa junior, giornalista al Fatto quotidiano, e nome in campo contro Giovanni Toti alle prossime regionali liguri, dopo la faticosa alchimia politica che ha portato all’accordo Pd-5 stelle e alle successive polemiche con ... Leggi su huffingtonpost

