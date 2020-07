Gp Spagna, Morbidelli guida le seconde libere (Di sabato 18 luglio 2020) La seconda sessione di libere a Jerez per il Gp di Spagna in programma domenica si è conclusa con il dominio del team Petronas. Il più veloce è Morbidelli (1:38.125) davanti a Quartararo (+0.027) e Binder (+0.125). Quarto tempo per Marc Marquez a 244 millesimi, 7° Vinales. Più distaccati gli altri italiani: 9° Dovizioso a 489 millesimi, 10° Bagnaia, 13° Petrucci, 20° Rossi. Nella classifica dei tempi combinati, il migliore è Marc Marquez con 1:37.350. Leggi su ilfogliettone

infoitsport : MotoGP, risultati e classifica tempi FP2 GP Spagna 2020: Morbidelli il migliore delle FP2, Valentino Rossi fuori da… - infoitsport : GP Spagna, Morbidelli davanti a tutti nelle seconde libere, soffre Rossi, ventesimo - sportli26181512 : MotoGP, GP Spagna. Franco Morbidelli: 'Sono felice, una giornata bellissima': È stato un venerdì speciale per Morbi… - infoitsport : MotoGP, risultati FP2 GP Spagna 2020: Franco Morbidelli brilla nel caldo di Jerez, bene le KTM, Valentino Rossi sol… - sportface2016 : #MotoGp, le parole di un ottimo #Morbidelli dopo la prima giornata di libere -