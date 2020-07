Formula 1 – Leclerc omaggia la memoria di Jules Bianchi: “sono 5 anni che non ci sei, mi manchi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 17 luglio 2015 veniva data la notizia della morte di Jules Bianchi. Il giovane pilota Ferrari, dopo 9 mesi di coma, si era spento in seguito ai gravi danni riportati nell’incidente del Gp del Giappone 2014. A 5 anni di distanza, il suo ricordo è ancora vivo nella memoria e nel cuore di Charles Leclerc ha su Instagram ha postato una foto che ritrae i due da piccoli, insieme ad altri amici. Allegato il messaggio: “ricordi. Sono 5 anni che non ci sei più. Mi manchi Julio“. L'articolo Formula 1 – Leclerc omaggia la memoria di Jules Bianchi: “sono 5 anni che non ci sei, mi manchi” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

