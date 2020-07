Filiberto Degani è morto, addio al primo manager di Vasco Rossi (Di venerdì 17 luglio 2020) Filippo Degani è stato sconfitto dal Coronavirus dopo mesi di lotta Filiberto Degani è morto, tanti gli addii rivolti al manager di Vasco Rossi, scritti su Instagram dagli artisti per rendergli omaggio. Era il primo manager storico di Vasco, proprietario della discoteca di Modena Snoopy si spegne all’età di 80 anni. La Gazzetta di Modena informa che l’uomo è morto a causa del Coronavirus. Era ricoverato a Vezzano sul Crostolo, provincia di Reggio Emilia, ha combattuto fino alla fine. Dopo mesi di malattia e sofferenza non ce l’ha fatta. Il mondo della musica viene colpito al cuore, ancora una volta. Filippo Degani, la foto del Blasco al ... Leggi su kontrokultura

fattoquotidiano : Filiberto Degani, morto per complicazioni da Covid-19 l’uomo che scoprì Vasco e Capossela. È stato patron dello Sno… - rockolpoprock : Vasco Rossi: ‘Ero un rivoluzionario anche come DJ, li facevo ballare con De André’ - StefanoDavagni : RT @fattoquotidiano: Filiberto Degani, morto per complicazioni da Covid-19 l’uomo che scoprì Vasco e Capossela. È stato patron dello Snoopy… - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Filiberto Degani, morto per complicazioni da Covid-19 l’uomo che scoprì Vasco e Capossela. È stato patron dello Snoopy… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Filiberto Degani, morto per complicazioni da Covid-19 l’uomo che scoprì Vasco e Capossela. È stato patron dello Snoopy… -