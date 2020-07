“Fai schifo!”. Temptation island, Valeria bacia Alessandro e Ciavy va fuori di testa (Di venerdì 17 luglio 2020) Temptation island: Valeria bacia il single Alessandro e lascia Ciavy al falò: “Mi hai richiusa per anni, ora basta”. Terza puntata e prima coppia che si dice addio. Valeria Liberati all’interno del villaggio si sente molto più forte grazie al supporto delle altre fidanzate e del single Alessandro Basciano. Valeria Liberati è entrata a Temptation island innamoratissima, il suo fidanzato, Ciavy, sin dalle prime ore ha mostrato molto più interesse per le single che per il suo amore. All’interno del villaggio, però, Valeria si avvicina pericolosamente al single Alessandro Basciano e alla fine scatta ... Leggi su caffeinamagazine

GioGeneSharp : La lega è sempre stata l'incarnazione della separazione delle comunità ricche dalle altre: della Padania dal resto… - herosarms : RT @ToniaPeluso: - Hai perso la tua dignità di donna - Fai schifo - Stai tremando - Da casa ti prendono in giro Ci sono frasi che fanno pi… - sarina1996 : RT @ToniaPeluso: - Hai perso la tua dignità di donna - Fai schifo - Stai tremando - Da casa ti prendono in giro Ci sono frasi che fanno pi… - DetestoE : @Karmaesanguefe1 Pensa a noi quanto fai schifo ?? - Cris_Dracarys : RT @ToniaPeluso: - Hai perso la tua dignità di donna - Fai schifo - Stai tremando - Da casa ti prendono in giro Ci sono frasi che fanno pi… -