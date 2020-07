Dramma a Napoli, bimba salvata da annegamento muore in ospedale (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha perso la vita a soli 4 anni una bambina che, solo pochi giorni fa, ha rischiato di annegare nel mare di Pozzuoli. salvata dalle onde, è stata immediatamente trasferita all’ospedale Santobono di Napoli dove, però, non ce l’ha fatta. Da quel terribile martedì 14 luglio, è iniziata una travagliata attesa per la famiglia della piccola la cui vita era appesa ad un filo. Hanno sperato in un miracolo che però non c’è stato. Le condizioni della piccola, membro della comunità rom partenopea, erano critiche e i danni riportati troppo gravi. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell’incidente anche se pare non ci siano molti dubbi sul fatto che, durante una nuotata, la bambina sia tragicamente ... Leggi su anteprima24

Tragedia nella mattinata di ieri, intorno alle 10, a Piaggine, in località Rosano. Un uomo di 67 anni, Carlo Alberto Rubano, è morto mentre stava bruciando delle sterpaglie in un fondo agricolo di sua ...

Dramma soltanto sfiorato questa mattina in Campania: il guidatore, un ragazzo di trent’anni, è stato trasportato al “Cardarelli” di Napoli Incidente drammatico questa mattina a Posillipo, dove per un ...

