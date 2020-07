DayDreamer, anticipazioni oggi 17 luglio: Can e Sanem si baciano (Di venerdì 17 luglio 2020) anticipazioni della puntata di oggi 17 luglio della soap opera turca DayDreamer: si avvera il sogno di Sanem e… DayDreamer -Le Ali del Sogno va in onda su Canale 5 dalle ore 14.40. Nelle Trame dell’episodio di oggi vediamo che Sanem deve presentarsi sul set dello shooting fotografico ma è scossa e tesa dopo la brutta lite che ha avuto sugli scogli con Can, Intanto Deren e AylinArticolo completo: DayDreamer, anticipazioni oggi 17 luglio: Can e Sanem si baciano dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 16 luglio: il quasi bacio tra Can e Sanem - periodicodaily : Le anticipazioni della puntata di questa sera di #daydreamer #17luglio #staseraintv - r_palmegiani : RT @FanClubAlbatros: Anticipazioni domani Day Dreamer ?????? #CanYaman #DayDreamer - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 16 luglio: Sanem benda Can - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 17 luglio: Sanem e Can arrivano quasi al bacio, ma avviene un imprevisto -