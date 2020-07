CSGO: ESL One Colonia 2020 si terrà ufficialmente online (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ uscita la notizia ufficiale che molto oramai si aspettavano: ESL One Colonia 2020 si terrà online e non in presenza malgrado gli incessanti tentativi. Dobbiamo dire che in questo caso la pandemia di Coronavirus ha avuto la meglio e farà si che questo evento tanto atteso da tutti gli amanti di esports e in particolare dagli appassionati di CSGO dovrà tenersi in remoto. After extensive research of global travel regulations, #ESLOne Cologne 2020 will happen online. We are going to split the trophy across four regional divisions in Europe, North America, Asia and Oceania from 18th – 30th of August. Read more here:https://t.co/GSSnKC1OjE pic.twitter.com/hsgIwgUplh — ESL Counter-Strike (@ESLCS) July 16, 2020 L’evento ... Leggi su esports247

