Come trattare l’acne col derma roller (Di venerdì 17 luglio 2020) Come trattare l’acne col derma roller. L’acne è una malattia che colpisce soprattutto il viso e che di solito comincia nell’adolescenza e si caratterizza per dei foruncoli rossi pruriginosi, che assumono quest’aspetto per via di una infiammazione delle ghiandole sebacee. Per solito l’acne sparisce col passare del tempo, ma quando si presenta va trattata con prodotti appositi. Oggigiorno di rimedi efficaci contro questa condizione ce ne sono parecchi e uno dei più risolutivi è il derma roller. Che cos’è il derma roller? Si tratta di una sorta di rullo dotato di aghi microscopici. Il compito di questi aghi è quello di forare la pelle dando il via a un processo che si chiama ... Leggi su pianetadonne.blog

