Boxe | Schianto in auto a Austin | addio all' imbattuto superwelter Mazion

Travell Mazion, che avrebbe compiuto 25 anni venerdì prossimo, è morto in un incidente d'auto ad Austin, la sua città,. Lo Schianto frontale fatale s'è verificato due giorni fa. Soprannominato Black ...

Travell Mazion, che avrebbe compiuto 25 anni venerdì prossimo, è morto in un incidente d’auto ad Austin (la sua città). Lo schianto frontale fatale s’è verificato due giorni fa. Soprannominato Black M ...

