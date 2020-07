Bimbo precipita all’interno di un cantiere e muore a soli 10 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Un Bimbo di 10 anni è stato ritrovato in fin di vita all’interno di una fossa che si trova in un sito di costruzione ed è morto in ospedale. Ancora oggi nessuno è in grado di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Shea Ryan. Il Bimbo scozzese, infatti, è stato trovato … L'articolo Bimbo precipita all’interno di un cantiere e muore a soli 10 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LaCnews24 : Bimbo precipita dal balcone, trasferito d'urgenza in elisoccorso a Cosenza #calabrianotizie #newscalabria -

Bimbo precipita all'interno di un cantiere e muore a soli 10 anni

Precipita da un balcone, bimbo trasferito d’urgenza a Cosenza

È successo pochi minuti fa nella frazione di San Giacomo nel comune di Acri. L’elisoccorso ha portato il piccolo all’ospedale hub “Annunziata” È precipitato da un balcone ma le sue condizioni di salut ...

