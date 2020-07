Arce, rompono i sigilli al contatore e rubano l’acqua pubblica: scattano 3 denunce (Di venerdì 17 luglio 2020) Furto d’acqua questa mattina ad Arce. i Carabinieri della locale Stazione hanno quindi denunciato in stato di libertà tre persone del luogo per “furto aggravato in concorso”. I controlli effettuati dai militari operanti, coadiuvati da personale della società “Acea Ato 5”, hanno permesso di accertare che gli indagati, un 65enne incensurato, un 57enne ed un 46enne già censiti per reati contro la persona, dopo aver rimosso i sigilli precedentemente apposti per morosità al contatore dell’acqua, hanno installato un raccordo al posto del contatore stesso allacciandosi direttamente alla rete idrica pubblica. Arce, rompono i sigilli al contatore e rubano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

