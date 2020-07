Anzio e i continui roghi tossici notturni in più quartieri. E’ una nuova terra dei fuochi? (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono tante le segnalazioni di roghi tossici notturni ad Anzio, con conseguenti odori acri di plastica bruciata, che da diversi mesi arrivano all’associazione ‘Uniti per l’ambiente’. Cittadini disperati ed esausti dai continui incendi che divampano in più quartieri di Anzio: Falasche, Sàcida, Padiglione, Lavinio. E proprio nella notte tra il 16 e il 17 luglio sembra che i Vigili siano intervenuti per domare le fiamme in via Spadellata, nel tratto tra via delle Cinque miglia e via Antonio Meucci. A fuoco, questa volta, ancora materiali plastici. LEGGI ANCHE: Anzio, incendio in un capannone pieno di rifiuti: nube di fumo nero visibile in vari punti della città roghi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

