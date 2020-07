Una settimana intera di FRESCO! Meteo davvero stravolto (Di giovedì 16 luglio 2020) Chi l’avrebbe mai detto? Chi avrebbe mai detto che nel bel mezzo di luglio sarebbe arrivata una settimana di fresco? Pochi, forse nessuno, ma si sa, il Meteo fa un po’ quel che gli pare. Tuttavia, se seguite anche le nostre elucubrazioni previsionali, avevamo ipotizzato un mese di luglio “estremo” e tale si sta rivelando. Perché il caldo c’è stato, anche se non eccezionale (per il momento), i temporali anche e il fresco pure. Ma credevamo potesse trattarsi di una rapida rinfrescata, invece sarà qualcosa in più di un semplice break stagionale. Si prospetta una settimana di fresco Ci stiamo preparando ad affrontare una settimana all’insegna delle temperature inferiori alle medie stagionali. Non siamo noi a dirlo, anche se in un certo senso ... Leggi su meteogiornale

LaStampa : La Tunisia, in crisi economica e politica, non frena più le partenze. In Italia, la ministra dell’Interno Luciana L… - LucaBizzarri : Una volta alla settimana il Presidente del Consiglio incontra a palazzo Chigi (non a casa sua, a casa nostra) un pr… - guardiacostiera : #14luglio #Eboli la #GuardiaCostiera #Salerno rilascia una tartaruga 'Caretta Caretta' dopo una settimana di cure a… - ANNA62348499 : #DovreiIniziare A programmare il wekend, o forse la settimana, o anche un mese, magari un anno... O chissà... Tutta una vita... ?? - ozandbln : @rileyhogws ok io propongo: mini scambio culturale tu vieni qui per una settimana e io vado da te !! -

Ultime Notizie dalla rete : Una settimana Una settimana di furti nelle ville in collina LA NAZIONE Una settimana intera di FRESCO! Meteo davvero stravolto

Chi l’avrebbe mai detto? Chi avrebbe mai detto che nel bel mezzo di luglio sarebbe arrivata una settimana di fresco? Pochi, forse nessuno, ma si sa, il meteo fa un po’ quel che gli pare. Tuttavia, se ...

Cecarsi la Principessa Norah Al Saud disperatamente: la favola dello Spoleto potrebbe avere un finale amaro

Da qualche settimana la dirigenza arabo-americana dello Spoleto non da più segnali e la situazione preoccupa i tifosi che temono la chiusura della società. Di seguito riportiamo un articolo de La Nazi ...

Chi l’avrebbe mai detto? Chi avrebbe mai detto che nel bel mezzo di luglio sarebbe arrivata una settimana di fresco? Pochi, forse nessuno, ma si sa, il meteo fa un po’ quel che gli pare. Tuttavia, se ...Da qualche settimana la dirigenza arabo-americana dello Spoleto non da più segnali e la situazione preoccupa i tifosi che temono la chiusura della società. Di seguito riportiamo un articolo de La Nazi ...