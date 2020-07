Spal-Inter: Sanchez trova il gol del tris, assist di Biraghi (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Domina senza troppi problemi l’Inter che al 60′ cala il tris contro la Spal. Al Mazza di Ferrara prosegue il dominio dei nerazzurri che trovano il terzo gol grazie a Sanchez. È il cileno a mettere il punto esclamativo su un’ottima prestazione degli uomini di Conte con un colpo di testa su assist di Biraghi. Ecco la rete. Leggi su sportface

Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-1, rete di Candreva A. (INT) - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, vi ringraziamo come sempre per il vostro sostegno... godiamoci questa vittoria e poi su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - soymartincasal : Gol del Inter! Gagliardini pone el 4 a 0 frente al SPAL, es un paseo. - HansPanfili : Il calciatore della Spal calcia prima. Certo, se avesse fatto altro il portiere gli avrebbe staccato le ginocchia c… -