Sky: “Immobile ha caratteristiche simili a Osimhen, ma il Napoli preferisce investire sui giovani” (Di giovedì 16 luglio 2020) Luca Marchetti, l’esperto di calciomercato di Sky ha fatto il punto sulla trattativa relativa ad Osimhen ai microfoni di Radio Marte “Andrebbe chiesto al direttore Cristiano Giuntoli. In generale, l situazione si evolve, il Napoli vuole chiudere il prima possibile. L’intoppo del cambio di procuratore impone al Napoli di iniziare da capo la trattativa, perché l’accordo precedente va ora validato dal nuovo entourage La speranza è che il giocatore abbia le idee chiare. Si dovrebbe parlare di dettagli, perché chi arriva in corsa ha necessità di capire bene come era stato strutturato il precedente accordo. Sarei molto sorpreso se la trattativa dovesse saltare. Il Napoli è molto prudente, ma anche fiducioso di poter chiudere Marchetti ha anche parlato di Immobile e ... Leggi su ilnapolista

