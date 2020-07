Roma, falciate mentre attraversano la strada lontano dalle strisce: due donne in codice rosso (Di giovedì 16 luglio 2020) Due donne sono state investite nella serata di ieri a Roma, intorno alle 21, sul lungotevere Oberdan direzione Piazza Monte Grappa. A bordo dell’auto, una Mercedes, un uomo italiano di 45 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Le due donne, di 56 e 53 anni, sono state rispettivamente trasferite al Gemelli e al San Camillo di Roma, entrambe in codice rosso per le ferite riportate. Il conducente dell’auto è stato accompagnato all’ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Sul posto è intervenuto il Gruppo I Prati della Polizia Locale. Sull’esatta dinamica dell’investimento sono in corso ulteriori indagini da parte degli agenti della Polizia Locale, ma da una prima ricostruzione sembra che le due ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, falciate mentre attraversando la strada lontano dalle strisce: due donne in codice rosso - CorriereCitta : Roma, falciate mentre attraversando la strada lontano dalle strisce: due donne in codice rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Roma falciate Roma, falciate mentre attraversando la strada lontano dalle strisce: due donne in codice rosso Il Corriere della Città Ragazze falciate, scatta il processo per Genovese

"Per noi è una sofferenza che si rinnova tutti i giorni. Il fatto che Genovese non fosse in aula un po’ ci ha deluso, speravamo almeno di poterlo guardare negli occhi. Comunque siamo sereni e crediamo ...

Lungomare più sicuro per i pedoni

Sono davvero troppi gli incidenti che hanno funestato negli ultimi anni il lungomare, soprattutto verso Motrone e Focette vista l’alta concentrazione di locali notturni. Inutile ricordare, in proposit ...

"Per noi è una sofferenza che si rinnova tutti i giorni. Il fatto che Genovese non fosse in aula un po’ ci ha deluso, speravamo almeno di poterlo guardare negli occhi. Comunque siamo sereni e crediamo ...Sono davvero troppi gli incidenti che hanno funestato negli ultimi anni il lungomare, soprattutto verso Motrone e Focette vista l’alta concentrazione di locali notturni. Inutile ricordare, in proposit ...