Probabili formazioni Serie A: tridente pesante per il Torino, Conte rilancia Eriksen dal 1′ (Di giovedì 16 luglio 2020) Probabili formazioni Serie A – Si chiude la trentatreesima giornata di Serie A. Mancano all’appello due partite molto importanti: Torino-Genoa e SPAL-Inter. Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, i granata di Moreno Longo si giocano una enorme fetta di salvezza, in una sfida che promette battaglia. Dall’altra parte infatti c’è il Genoa, in piena lotta per non retrocedere. Il Grifone si presenta forte del successo contro la SPAL e vuole altri punti per tirarsi fuori dalla zona rossa. Longo potrebbe optare per il tridente pesante per ottenere un successo che sarebbe fondamentale. Nicola si affida all’esperienza di Pandev. In serata si gioca SPAL-Inter. I ferraresi si sono praticamente arresi nelle ultime partite e ... Leggi su calcioweb.eu

internewsit : SPAL-Inter: le probabili formazioni della 33ª giornata in Serie A - - passione_inter : Verso SPAL-Inter - spazio per Eriksen e Ranocchia, Barella e Lukaku ancora out. Le probabili formazioni -… - infoitsport : Probabili formazioni di Milan Parma - infoitsport : Milan-Parma, le probabili formazioni - infoitsport : Probabili formazioni Torino Genoa: Belotti di fronte a Pinamonti -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A della 33^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Probabili formazioni di Spal Inter

La Spal tenterà l’impresa contro l’Inter per provare a risalire la classifica. Di Biagio esclude Floccari e sceglie Petagna e Cerri in avanti, che potranno contare sulla spinta di D ...

Probabili formazioni Serie A: giornata 33

Ballottaggi: Bremer 55%-Lyanco 45%, De Silvestri 60%-Aina 40%, Ansaldi 60%-Aina 40%, Zaza 60 %-Berenguer 40% Ballottaggi: Cionek 60%-Sala 40%, Bonizafi 55%-Salamon 45%, Dabo 55%-Murgia 25%-Missiroli 2 ...

La Spal tenterà l’impresa contro l’Inter per provare a risalire la classifica. Di Biagio esclude Floccari e sceglie Petagna e Cerri in avanti, che potranno contare sulla spinta di D ...Ballottaggi: Bremer 55%-Lyanco 45%, De Silvestri 60%-Aina 40%, Ansaldi 60%-Aina 40%, Zaza 60 %-Berenguer 40% Ballottaggi: Cionek 60%-Sala 40%, Bonizafi 55%-Salamon 45%, Dabo 55%-Murgia 25%-Missiroli 2 ...