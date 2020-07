Picchiata a morte a Baja Sardinia, 21 anni di carcere per i due imputati (Di giovedì 16 luglio 2020) , Visited 189 times, 190 visits today, Notizie Simili: Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… Omicidio di San Teodoro, confermati 30 anni di… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la ... Leggi su galluraoggi

Jalal Hassissou e Soufyane El Khedar sono colpevoli di omicidio volontario e dovranno scontare 21 anni di carcere a testa per l’assassinio di Zeneb Badir, la donna marocchina, come i suoi carnefici, m ...E' stata segregata in casa e picchiata quotidianamente fino a perdere il figlio che portava in grembo. Il caso, avvenuto a Napoli, è stato scoperto dopo che la donna è stata accompagnata dal marito, a ...