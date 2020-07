Pettinare i capelli correttamente per non spezzarli: cominciamo dalle basi! (Di giovedì 16 luglio 2020) Pettinare i capelli è un’azione che compiamo ogni giorno, più e più volte, quasi in automatico. Questo però, se non eseguito correttamente, può danneggiare facilmente la chioma! E’, dunque, importante imparare a farlo nel modo giusto. Ecco alcune regole da seguire per spazzolarsi bene! Curiose di scoprirlo? Allora non vi resta che continuare la lettura! Imparare a Pettinare i capelli correttamente partendo dalle dita! Innanzitutto applicate un districante, un siero da applicare sulle lunghezze che andrà ad sgrovigliare i capelli rendendo la pettinatura più facilitata. Imparate poi ad usare le dita. Passatele, dunque, tra le ciocche, dopo aver applicato alcune gocce di lozione e il gioco ... Leggi su pianetadonne.blog

Pettinate i capelli con un pettine a denti larghi, iniziate dalle punte e procedete verso il basso, se i capelli sono molto arruffati, potete aggiungete un altro po' di balsamo o olio di cocco.

