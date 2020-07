Meteo, in arrivo piogge e temporali (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 16 LUG - Un'ampia area depressionaria, posizionata su gran parte del continente europeo, tende a scendere verso l'Italia, causando instabilità diffusa, con fenomeni che domani saranno ... Leggi su corrieredellosport

juve_magazine : RT @calciomercato_m: METEO - In arrivo piogge e temporali al Centro Italia, allerta gialla domani su nove regioni - roma_magazine : RT @calciomercato_m: METEO - In arrivo piogge e temporali al Centro Italia, allerta gialla domani su nove regioni - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: METEO - In arrivo piogge e temporali al Centro Italia, allerta gialla domani su nove regioni - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: METEO - In arrivo piogge e temporali al Centro Italia, allerta gialla domani su nove regioni - calciomercato_m : METEO - In arrivo piogge e temporali al Centro Italia, allerta gialla domani su nove regioni -