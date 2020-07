Legge elettorale: maggioranza divisa, numeri risicati su testo Brescia (Di giovedì 16 luglio 2020) Il proporzionale con sbarramento al 5% frutto dell'accordo di maggioranza pre-Covid ha numeri risicati alla Camera e non ce li ha affatto al Senato. Al testo elaborato dal presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, Giuseppe Brescia, mancano infatti i voti di Leu - e si sapeva dal lontano 8 gennaio, giorno dell'intesa siglata senza l'ok di Loredana De Petris e Federico Fornaro - e quelli di Italia Viva che invece da gennaio ha cambiato idea e da qualche settimana pubblicamente va dicendo per bocca del suo leader Matteo Renzi che il sistema di voto da opzionare deve essere maggioritario. E ora che pure Forza Italia si è spostata sul fronte maggioritario insieme al resto del centrodestra, il Germanicum di casa nostra rischia di non vedere la luce. "Il testo ... Leggi su ilfogliettone

Capezzone : Su @atlanticomag Mauro Bondì spiega come Pd e M5S stiano preparando la peggior legge elettorale possibile - nzingaretti : Bene soluzione Autostrade, decreto rilancio, legge elettorale, tenuta maggioranza su politica estera, accordo decre… - FratellidItalia : 'La sinistra, pur di non far vincere i suoi avversari, vuole rifilare una fregatura agli italiani: approvare una le… - bertolire : RT @mariolavia: @nzingaretti Mi sono sfuggiti gli accordi sui decreti sicurezza Nicola (pure sulla legge elettorale ma vabbè) - massimosuraci : RT @FratellidItalia: Giorgia #Meloni sulla legge elettorale: 'La proposta di legge Brescia è una legge salva-inciucio. Serve a chi non ha i… -